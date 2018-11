Bond haalt BZC uit bekertoernooi

In de vrijdagavond met 11-9 gewonnen wedstrijd tegen ZV De Ham had BZC een niet-speelgerechtigde speler opgesteld. De A-speler in kwestie was al in actie gekomen in de Manmeer!-Cup en het team zit nog steeds in het toernooi. BZC is daardoor uit de KNZB-Beker genomen.