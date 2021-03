Bondscoach de Boer: ‘Passeren van Weghorst was moeilijkste beslissing’

„Ik heb gekozen tussen Luuk de Jong en Wout, op dit moment kies ik voor Luuk. Ik snap dat het een delicate en moeilijke kwestie is. Ik heb Wout gebeld en gezegd dat het een verschrikkelijk moeilijke keuze was. Verreweg mijn moeilijkste. Hij was zeker niet blij, maar gaat op dezelfde manier door om het mij zo lastig mogelijk te maken. Hij klopt verschrikkelijk hard op de deur, er zitten al een paar gaten in. Hij is nog in het vizier voor het EK, duidelijk.”