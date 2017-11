Bondscoach koppelt Verweij en Bergsma aan elkaar bij massastart

SchaatsveteDe vraag was simpel: zou Jorrit Bergsma een gat dichtrijden voor Koen Verweij, als beiden namens Nederland aan het onderdeel massastart zouden meedoen? Bergsma’s coach Jillert Anema was vorige week in deze krant stellig: ‘nee, dat zou ik hem afraden’.

Door Rik Spekenbrink



Toch zijn juist deze twee schaatsers door bondscoach Geert Kuiper geselecteerd voor het olympische onderdeel, dat zaterdag wordt verreden bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. Neemt Kuiper een risico dat de race wordt gesaboteerd? ,,Ik heb van beiden de toezegging dat ze rijden voor het Nederlands team en niet voor hun club”, zegt Kuiper. ,,Als iemand de wedstrijd bewust om zeep helpt, heeft hij een probleem.”

De winst vorige week van Verweij rakelde indirect een oude schaatsvete op. De Noord-Hollander sprak zijn voorkeur uit een duo te vormen met Sven Kramer. Die hapte direct: ,,Als Koen mij nodig heeft, sta ik er.” Juist Bergsma maakte zich op de vorige Olympische Spelen van Sotsji impopulair bij Kramer en Verweij door te bedanken voor een rol als reserve op de ploegachtervolging. Met Jan Blokhuijsen, het derde lid van het gouden team in Sotsji, vormen de genoemde drie ook nu weer het team voor dat onderdeel, dat vrijdag al wordt afgewerkt in Thialf. Welk trio gaat rijden, is nog niet bekend.

Bergsma wil bij de massastart graag met iemand uit zijn team (Clafis) een koppel vormen. En werd daarbij gesteund door coach Anema. ,,Gelukkig ben ik de baas”, zegt Kuiper. ,,Ik doe niet aan politieke spelletjes. Die onrust, dat iedereen met ons meekijkt en een mening heeft, daar zit helemaal niemand op te wachten. Alles draait om één ding: olympisch goud in februari. We moeten eerst in Heerenveen en daarna bij de world cup in Calgary zorgen dat we voor Pyeongchang twee startplekken veiligstellen. Hoe de poppetjes heten, daar heb ik geen boodschap aan. Koen en Jorrit, dat is wat mij betreft op dit moment het sterkste team.”