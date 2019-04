Bondscoach Moerenhout: Van der Poel mag als kopman mee naar WK

Weinig mensen hadden zondagmiddag beter zicht op de krankzinnige finale van de Amstel Gold Race dan bondscoach Moerenhout. ,,Ik zat bij Leo van Vliet in de auto. Iedereen ging uit van een sprint tussen Alaphilippe en Fuglsang. Maar Kwiatkowski kwam terug en toen kwam die groep met Mathieu van der Poel voorbij stuiven’’



Met zijn zege in de Amstel Gold Race liet Van der Poel eens te meer zien dat hij op de weg de complete wereldtop kan verslaan in een lange en loodzware wedstrijd. Het maakt hem automatisch tot en van de kanshebbers voor de regenboogtrui. ,,Als hij naar het WK gaat, op en top voorbereid zoals hij zich nu ook gefocust heeft op dit voorjaar, dan hoort hij daar thuis,’’ zegt Moerenhout.



Van der Poel heeft zelf een voorname stem in zijn selectie. Hij zat dit jaar niet of nauwelijks meer op de weg rijden. Over vijf weken begint hij met een serie mountainbikewedstrijden en hij zal ook het WK mountainbike rijden dat een maand voor het WK op de weg wordt verreden. Moerenhout: ,,Het is dus allereerst een zaak van Mathieu. Hij moet kijken of het past in zijn programma gezien zijn bezigheden op de mountainbike en zijn voorbereiding op het crossseizoen. We zullen er binnenkort over praten en daarna een besluit nemen, maar Mathieu heeft laten zien dat hij goed keuzes kan maken.’’