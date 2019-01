Bondscoach Otter: Sjinkie gaat met grote stappen vooruit

nabeschouwing Fitheid Duitse voetbal­lers valt op: ‘Nederland moet een slag maken’

15:41 ENSCHEDE - FC Twente en Heracles waren het afgelopen weekend ver van huis. Twente trapte de tweede seizoenshelft af in Maastricht waar MVV met 2-0 werd verslagen. Heracles oefende een week voor de herstart in Hannover tegen de nummer laatst van de Bundesliga. Het werd 4-1 voor de Duitsers. Leon en Fardau keken mee in Maastricht en Hannover. Wat op het mini-trainingskamp van Heracles vooral opviel was de fitheid van de Duitse voetballers. „We moeten in Nederland nog een slag maken.”