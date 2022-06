Bonevacia belooft nog supertijden op 400 meter deze zomer

Met die tijd voldeed hij nog niet aan de limieten deze zomer voor de WK in Eugene en de EK in München. „Maar dat komt goed. Ik ga nog 44’ers lopen dit seizoen. Ik heb volledig vertrouwen in mezelf en in mijn coaches. Ik heb grote doelen voor dit jaar: ik wil weer in de finale komen bij de WK en ik mik in München op Europees goud”, aldus de 33-jarige atleet, die vorig jaar het Nederlands record op 44,48 zette.