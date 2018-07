Weg vrij voor Veerman naar ADO, Heracles haalt Merkel

Transfer Johnsen maakt weg vrij voor Veerman naar ADO Den Haag

Nu ADO Den Haag topscorer Bjørn Johnsen aan AZ heeft verkocht, maakt de club werk van SC Heerenveen-spits Henk Veerman. Johnsen levert ADO Den Haag naar verluidt twee miljoen euro op. Veerman hoeft slechts een fractie van dat bedrag te kosten. Heerenveen wil meewerken aan een transfer, wanneer een club tussen de 4 en 5 ton op tafel legt. ,,Er is altijd wel interesse voor Henk”, reageert technisch manager Gerry Hamstra. ,,Er zijn ook wel biedingen van clubs op hem geweest. Maar voorlopig kunnen wij daar nog niets mee.”



Veerman legde eerder interesse van FC Emmen en Excelsior naast zich neer. Beide clubs konden niet voldoen aan de vraagprijs van Heerenveen. Wat ook meespeelt is het sportieve perspectief en de salariseisen van Veerman. Heerenveen lichtte vorig jaar de optie in het contract van de spits. Daar stond een salarisverhoging tegenover. ,,Wij kunnen wel roepen wat we willen, maar de clubs moeten er eerst met elkaar uitkomen”, reageert Veermans zaakwaarnemer Henk Timmer. ,,Pas dan gaan wij om tafel. We hebben vorig jaar meegemaakt dat er zeer concrete belangstelling was voor Henk. Maar uiteindelijk kwam het niet rond en word je blij gemaakt met een dode mus.”



,,Heerenveen heeft nu zelf aangegeven dat over een transfer valt te praten”, vervolgt Timmer. ,,Ik ben ervan overtuigd dat Henk er bij elke eredivisieclub vijftien doelpunten maakt. Gelukkig zijn er meer clubs die er zo over denken, want Henk heeft voldoende keuze.”

Volledig scherm Henk Veerman © ANP Pro Shots

Heracles haalt middenvelder Merkel

Heracles Almelo heeft de selectie aangevuld met Alexander Merkel. De 26-jarige voetballer uit Kazachstan is een contract voor een jaar (met een optie voor nog een seizoen) overeengekomen met de club uit de eredivisie. Merkel komt over van Admira Wacker uit Oostenrijk.



Merkel stond eerder onder meer onder contract bij AC Milan, Genoa en Udinese. De middenvelder speelde tot dusverre één interland. ,,Voor Heracles Almelo is het bijzonder om iemand met zoveel internationale ervaring in huis te halen. Zijn voetbalkwaliteiten staan buiten kijf, maar Alexander heeft door verschillende omstandigheden de laatste jaren niet het maximale van zichzelf kunnen laten zien. We gaan samen met hem de uitdaging aan om zijn talent weer volledig tot wasdom te laten komen en zijn ervan overtuigd dat dat gaat lukken'', zegt Mark-Jan Fledderus, technisch manager van Heracles.

Volledig scherm Alexander Merkel © Heracles Almelo

Gladon past voor Keuken Kampioen Divisie

Paul Gladon staat in de belangstelling van de topclubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Roda JC heeft geprobeerd de Haarlemmer te contracteren en ook FC Twente zat achter hem aan. Maar de spits heeft geen zin in voetballen in de Keuken Kampioen Divisie.



De spits staat onder contract bij het Engelse Wolverhampton Wanderers. Maar hij komt daar maar weinig aan spelen toen en de club wil hem eigenlijk wel verkopen. Roda JC bood uitkomst, maar daar had Gladon geen trek in. "Paul heeft al eens in de eerste divisie gespeeld en doet dat niet meer. Het is gewoon een Eredivisie-spits. Daarbij heeft hij een hoog salaris", zegt zijn zaakwaarnemer tegenover L1.



Gladon speelde in zijn loopbaan voor FC Dordrecht, Heracles Almelo en Sparta Rotterdam. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor Heracles waar hij 6 goals maakte in 35 wedstrijden.

Volledig scherm Paul Gladon als speler van Heracles. © ANP Pro Shots

Japanner Muto vijfde nieuweling voor Newcastle

Newcastle United is druk op de transfermarkt. De Engelse voetbalclub bereikte met Mainz een akkoord over de komst van Yoshinori Muto. De Japanse aanvaller, die deel uitmaakte van de selectie van zijn land op het wereldkampioenschap, is de vijfde aankoop deze zomer voor Newcastle.



25-voudig international Muto begon zijn profloopbaan bij FC Tokio. In 2015 maakte hij de overstap naar Mainz. Voor de Duitse club maakte hij in 66 wedstrijden twintig doelpunten.



Newcastle, waar Rafael Benitez trainer is, versterkte zich donderdag nog met de Zwitserse verdediger Fabian Schär. Eerder legde Newcastle de Zuid-Koreaanse aanvoerder Ki Sung-yueng, doelman Martin Dubravka en de Braziliaanse aanvaller Kenedy vast.

Volledig scherm Yoshinori Muto in het shirt van Japan. © REUTERS

Osorio weg als bondscoach Mexicanen

De Mexicaanse voetbalbond moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. Juan Carlos Osorio heeft laten weten zijn aflopende contract niet te willen verlengen. ,,Dank aan iedereen voor deze unieke en ongeëvenaarde werk-en levenservaring'', aldus de 56-jarige Osorio.



De Colombiaanse trainer had de Mexicaanse ploeg drie jaar lang onder zijn hoede. In aanloop naar het wereldkampioenschap in Rusland was er kritiek op Osorio en veel Mexicanen wilden dat hij werd vervangen door een andere coach. De kritiek verstomde toen Mexico op het WK de eerste wedstrijd verrassend van Duitsland won. Het land bereikte de volgende ronde, maar daarin was Brazilië te sterk.



Volgens Mexicaanse media wilde de Mexicaanse bond graag door met Osorio.

Volledig scherm Juan Carlos Osorio © REUTERS

Bonucci naar Juve, Higuain en Caldara naar Milan

Een opmerkelijk transfergerucht uit Italië. Volgens Sky Sports Italia willen Juventus en AC Milan wat spelers ruilen. Leonardo Bonucci wil terug naar zijn oude club Juventus. De Milanezen zouden daarvoor Mattia Caldara voor terug krijgen. In een aparte deal zou ook Gonzalo Higuain worden verhuurd aan Milan.



Het is niet duidelijk of er een optie tot koop is bedongen rondom de Argentijnse spits. De 30-jarige aanvaller werd in 2016 voor 90 miljoen euro overgenomen van Napoli. In totaal scoorde hij in de Serie A 111 keer in 177 wedstrijden.



Vorig seizoen vertrok Bonucci voor dik 40 miljoen euro naar Milan. Hij schijnt nu zijn oude club Juventus te missen, waar hij van 2010 tot 2017 speelde. Mattia Caldara is al anderhalf jaar in bezit van Juve, maar speelde in die tijd voor Atalanta Bergamo op huurbasis.

Volledig scherm Leonardo Bonucci © Getty Images

