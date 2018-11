Bookmakers vrezen voor PSV, maar rekenen op Eindhovens doelpunt

FC Twente Vrouwen wint oefenduel, Stroot afwezig

21:51 BOCHOLT - FC Twente Vrouwen heeft dinsdagavond in een oefenduel met 4-1 gewonnen van het Duitse FC Bocholt. Hoofdtrainer Tommy Stroot ontbrak bij de Tukkers. Hij was elders in Duitsland, voor zijn licentiepunten bij de Duitse voetbalbond.