Bookmakers zien Barney niet van MvG winnen

Ter Mors niet in actie op 500 meter tijdens Spelen

28 december HEERENVEEN - Jorien ter Mors komt op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea niet in actie op de 500 meter. De Enschedese schaatsster moest in Heerenveen tijdens het olympisch kwalificatietoernooi genoegen nemen met de negende tijd (38,91).