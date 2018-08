Boom doet een Dumoulintje, Aad op barbecuecursus

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Jonge fan ontroerd door Messi

Dat Lionel Messi bij jonge voetbalfans al meer dan tien jaar adoratie oproept is inmiddels bekend, maar voor sommige fans is een ontmoeting met de Argentijnse superster wel erg bijzonder. Deze jonge fan was zijn emoties niet de baas, maar kreeg wel een handtekening op zijn shirts van FC Barcelona en Newell's Old Boys, een aai over zijn bol en een selfie.

FC Barcelona on Twitter Goosebumps 😭😭😭 When you are overcome with emotion seeing your idol... We ❤ #Messi https://t.co/qxqKWVJ5Sh

Younes vermaakt zich in Napels

Vorig jaar gingen lange tijd verhalen dat Amin Younes de stad Napels niet zo fijn vond, maar inmiddels lijkt de 25-jarige linksbuiten uit Duitsland gesetteld in de derde stad van Italië. Gisteravond zag hij zijn teamgenoten met 3-2 wonnen van AC Milan (na een 0-2 achterstand) en vandaag maakte hij een stadswandeling met een vriend. Zelf is Younes nog op de weg terug van een blessure.

Bertens traint voor US Open

Kiki Bertens speelt dinsdag in de eerste ronde van de US Open tegen de Tsjechische Krystina Pliskova. Vandaag verkende ze de banen in New York alvast even.

Preparing for @usopen Playing on tuesday 690 Likes, 19 Comments - Kiki Bertens (@kikibertens) on Instagram: "Preparing for @usopen Playing on tuesday"

Boom doet een Dumoulintje

Wielrenners zitten vaak uren per dag op de fiets, maar moeten ook naar het toilet. Tom Dumoulin deed het al in de Giro vorig jaar, maar ook bij Lars Boom was de nood hoog. De Nederlander dook vandaag maar even een camper in tijdens de tweede etappe in de Vuelta.

Vijfde kind op komst voor Fury

Het gaat Tyson Fury na een turbulente periode weer voor de wind. Het Britse zwaargewicht won de eerste twee wedstrijden sinds zijn comeback en neemt het naar alle waarschijnlijkheid op tegen Deontay Wilder voor de WBC-titel in zijn gewichtsklasse. Ook privé breekt een leuke periode aan voor Fury: hij wordt namelijk voor de vijfde keer vader.

When 4 becomes 5 this is the smile 😃 you have. So blessed. 6,159 Likes, 71 Comments - Tyson Fury (@gypsyking101) on Instagram: "When 4 becomes 5 this is the smile 😃 you have. So blessed."

Balkenende aanwezig in Spa

Jan Peter Balkenende is blijkbaar een liefhebber van de autosport. De oud-minister-president zakte vandaag af naar Spa, waar vandaag de Grote Prijs van België verreden wordt. Hij ging in ieder geval even op de foto met Jos Verstappen, en wenst hem succes met zijn zoon Max.

Armstrong hoog in de bergen

Hij mag dan al even gestopt zijn met fietsen, ook op zijn 46ste is Lance Armstrong nog altijd topfit. Gisteren ging de Texaan een spectaculair rondje mountainbiken in Aspen.

Epic day on the mountain bike today with these dūdes! Crested Butte to Aspen over Pearl Pass - 12,700 ft - ouch! The world just got big again. #wedu #next 8,409 Likes, 65 Comments - Lance Armstrong (@lancearmstrong) on Instagram: "Epic day on the mountain bike today with these dūdes! Crested Butte to Aspen over Pearl Pass -..."

Tankink verbaast zich over Franse keuken

Bram Tankink is aan zijn laatste weken als profwielrenner bezig. De Tukker is momenteel in Frankrijk, waar hij vandaag meedoet aan de GP de Plouay. Gisteren verbaasde de Tank zich in ieder geval over de Franse keuken.

Aad op barbecuecursus in Valkenburg

Aad de Mos introduceerde tijdens het WK de 'Instagramanalyses' bij voetbalkijkend Nederland. De oud-trainer van onder meer Ajax, Sparta en Anderlecht geeft beknopte analyses in filmpjes van ongeveer een minuut. Vandaag deed hij het vanuit Valkenburg, waar De Mos op barbecuecursus is.

@weber @ajax @psv @championsleague #zondag #bbq 98 Likes, 8 Comments - Aad De Mos (@aad300) on Instagram: "@weber @ajax @psv @championsleague #zondag #bbq"