Boom niet naar Tour de France, LottoNL-Jumbo met Noorse debutant

De Noor is een belangrijke pion in de sprinttrein voor Dylan Groenewegen. Met Antwan Tolhoek telt de Tourploeg van LottoNL-Jumbo nog een debutant. De Nederlandse equipe maakte iedere dag via Twitter een renner bekend die meegaat naar Frankrijk. Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Groenewegen, Tolhoek, de Sloveen Primoz Roglic en Paul Martens uit Duitsland werden de afgelopen dagen al gepresenteerd. Maandag volgt de naam van de laatste renner, vermoedelijk Timo Roosen of Tom Leezer.

Lars Boom wordt dat in ieder geval niet. De klassiekerspecialist, die vier jaar geleden in barre weersomstandigheden een kasseienrit in de Tour won, is wel de eerste reserve voor het geval er in de komende weken nog een renner afhaakt. ,,De benen zijn leeg na een zware periode'', schreef de 32-jarige Brabander na de Ronde van Slovenië op Twitter. ,,Nu herstellen en dan het NK. Geen Tour voor mij dit jaar. Maar mijn niveau is hoog voor juli!''