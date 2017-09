Boom pakt dagwinst en leiding in het klassement in Tour of Britain

Boom versloeg zo zijn Belgische ploeggenoot Campenaerts, die vorige maand Europees kampioen tijdrijden werd, en gaat ook aan de leiding in de Britse etappekoers. Boom neemt de leiderstrui over van de Italiaanse sprinter Elia Viviani, die de tweede etappe won. ,,We praatten er al even over voor deze tijdrit en nu maak ik het ook waar. Ik ben erg blij met deze zege", zei Boom na afloop van zijn tijdritwinst. ,,We gaan het nu van dag tot dag bekijken en de focus ligt op het winnen van het eindklassement. Ik zal dus ook niet meer hoeven rijden voor onze sprinter Dylan Groenewegen", reageerde Boom lachend op de verandering van strategie binnen LottoNL-Jumbo.