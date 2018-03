Boom slaat Vlaamse voorjaarsklassiekers over

Boom was daarom optimistisch. ,,Maar ik wil pas aan klassiekers meedoen als ik voorin kan meerijden. Daar doe ik het voor. Ik hoor niet thuis op een niveau waarmee ik niet kan meedoen om de overwinning, of tenminste een klassering in de top tien.''

,,De operatie is geslaagd en met het hart is het goed'', zei Boom. Wanneer hij terugkeert in het peloton is nog onduidelijk. Vooralsnog wil hij zich nergens op vastpinnen. ,,Er komen dit seizoen zeker nog mooie doelen om me op te richten. Ik ben er van overtuigd dat ik terugkom op mijn oude niveau.''