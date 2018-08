Boom van een kerel, uur lang beuken

Door Thijs Zonneveld



Die enorme reet. Die dijen, die kuiten, die schoenen maatje roeiboot. Zijn trainingsmaten kunnen hem met hun ogen dicht uittekenen. Maar dan wel van de achterkant. Hoe Dion Beukeboom (29) er van voren uitziet - dat zien ze alleen tijdens de appeltaartstop halverwege. Tijdens trainingen rijdt hij op kop. Meestal hard, en de rest van de tijd nóg harder.



Voor het grote publiek is hij een nobody. Een renner die op het derde profniveau van het profwielrennen rondfietst, bij Vlasman Cycling Team, als de rechtsback van Telstar of Helmond Sport - het lijkt niks speciaals. De renners die met hem koersen en trainen weten wel beter. Beukeboom is een renner van wie je het flauw zou vinden als hij zo zou heten in een kinderboek - hij is een boom van een kerel met (toevallig of niet) beuken op de pedalen als specialiteit. Het liefst alleen. Niet voor niets werd hij Nederlands kampioen achtervolging op de wielerbaan. En vierde op het NK tijdrijden - achter Dylan van Baarle, Niki Terpstra en Wilco Kelderman, maar vóór Jos van Emden.