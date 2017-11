Boonen heeft als autoracer geen haast

FC Twen­te-aan­voer­ster in actie voor Glazen Huis

9:24 ENSCHEDE - In de stad waar het Glazen Huis in 2012 neerstreek, zamelt Sherida Spitse woensdag geld in voor de jaarlijkse goede doelen-actie van NPO 3FM. De voetbalster van FC Twente haalt geld op voor het Glazen Huis bij het Saxion in Enschede.