Boosheid als extra motivatie bij Bayern

Door Mikos Gouka



Niko Kovac, de trainer van Bayern München, draaide er niet omheen. Het feit dat bondscoach Joachim Löw drie spelers van zijn formatie zonder pardon en definitief uit de selectie van de Duitse nationale ploeg heeft gegooid, zou best van invloed kunnen zijn op de wedstrijd Bayern München-Liverpool, vanavond in de Allianz Arena.



Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller zijn afgedankt door Löw. En dat zou weer het beste in die spelers naar boven kunnen halen op topniveau. Want ze zijn boos en boosheid geeft in de sport vaak extra energie. Al is Müller er vanavond natuurlijk helemaal niet bij. De aanvaller is nog altijd geschorst vanwege zijn rode kaart in de laatste wedstrijd van de groepsfase in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax.