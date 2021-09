Borhave, DSVD en De Tukkers beginnen aan competitie: ‘Lastig inschatten hoe we ervoor staan’

Het is ieder jaar bij de start van het seizoen afwachten hoe de teams ervoor staan, maar dit keer is het wel heel lastig inschatten hoe de onderlinge krachtsverhoudingen liggen. „We hebben vanaf oktober vorig jaar geen competitieduels meer gespeeld”, aldus Herman Keppels, trainer van Borhave. „In de voorbereiding was het wennen om weer wedstrijden te spelen. Toch hebben we een goede voorbereiding gehad en speelden we zelfs beter dan verwacht.”

De ploeg uit Borne mikt op een plek in de middenmoot, maar moet dat voorlopig doen zonder aanvoerder Eline Legtenberg en Lynn Kosterink. Zij staan op het punt van bevallen en hopen in januari weer aan te sluiten. Kim te Wierik en Daphne Nijenhuis zijn gestopt. Lisanne Busscher, Anouk Ensink en Carmen Boschman zijn nieuw bij de groep.

DSVD

Voor Jan Majoor, trainer van DSVD, begon de voorbereiding in april toen hij in Deurningen het stokje overnam van Arjan Averink en Olga Assink. „Het doel is dit seizoen handhaving, maar we zijn echt niet bij voorbaat gedegradeerd. We hebben een enthousiaste groep met veel talent en een grote drive om er wat van te maken. We hebben vertrouwen in deze groep.” Keepster Sanne Haarbrink ontbreekt door een zware blessure. Lisa Olde Bolhaar is overgekomen van Combinatie’64.

De Tukkers

Voor Nicol Kooiker wordt het haar tweede seizoen als trainer bij De Tukkers. „Afgelopen jaar viel in het water door corona. Het is daardoor lastig inschatten hoe we ervoor staan ten opzichte van de concurrentie, maar we hebben er zin in om weer te beginnen. De voorbereiding was goed, maar we kunnen pas in november of december zien waar we echt staan.”

Ook in Albergen ontbreken speelsters vanwege zwangerschap. Het gaat om Eslie Wissink en Remy Eidhof. Milou Hulshof speelt nu het tweede. Nieuw zijn Jet Haarman, Mandy Stege, Kim Pouwels en Tess Velthof.