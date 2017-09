Borhave magneet voor gehele regio

HANDBAL BORNE - Voor handbal op het hoogste niveau ben je in deze provincie niet meer alleen aangewezen op de vrouwen van Dalfsen. In Borne overleefde Borhave afgelopen seizoen het debuut in de eredivisie. Speelsters uit de regio zien in de club een mooie kans om eens een stap omhoog te maken.

Zes handbalsters besloten afgelopen zomer om die uitdaging aan te gaan. Twee van hen zijn Daphne Nijenhuis en Geke Seiger (allebei 28), die zaterdagavond in de basisformatie stonden in de seizoensouverture, thuis tegen Handbal Venlo. Het duel eindigde in de slotseconde in 21-21.

Mailtje

Daphne Nijenhuis had zaterdag de gehele dag 'de kriebels'. Voor de Hengelose linkerhoekspeelster was de eerste divisie bij DSVD het hoogste niveau waarop ze ooit acteerde. Ze was een vaste waarde in de Deurningse ploeg, met een uitstapje tussentijds naar Bentelo. Totdat Borhave haar benaderde. "Ik kreeg een mailtje of ik er iets voor voelde om op gesprek te komen. Daar moest ik wel even over nadenken. Ik had het heel erg naar mijn zin bij DSVD, maar dit is wel de kans om in de eredivisie te spelen. Als je dat wilt, dan is Borhave de dichtstbijzijnde club."

Goede verhalen

De Hengelose werd als zesde en laatste nieuwe speelster aan de selectie van trainer Rik Philips toegevoegd. Dat haar vriendin Geke Seiger eerder al de overstap had gemaakt, maakte het besluit van Nijenhuis nog makkelijker. Seiger kende het vlaggenschip van Borhave al wat beter, want afgelopen seizoen heeft ze heel wat wedstrijden bezocht om naar haar jongere zusje Eva te kijken. "Van haar hoorde ik goede verhalen over het team, maar ik heb er nooit aan gedacht om er zelf ook te spelen. Ik was het afgelopen jaar overgestapt van DSVD naar De Tukkers in Albergen. Dat is wel twee niveaus lager. De interesse van Borhave streelde mij wel", zei ze na afloop van haar debuut in de eredivisie. "Het is jammer dat we in de slotfase een voorsprong van twee doelpunten hebben weggegeven. We hadden moeten winnen."

Volledig scherm Daphne Nijenhuis maakte haar debuut voor Borhave. "Ik heb wel lekker gespeeld." © Wouter Borre