Boris Becker 50 jaar: van Boem Boem tot bankroet

1. Wimbledon 1985

Op 7 juli 1985 kwam Boris Becker met een knal de tenniswereld binnen. Die dag presteerde hij als 17-jarig jochie het onmogelijke. Als eerste ongeplaatste speler in de geschiedenis won hij het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld: Wimbledon.

Volledig scherm Becker met de trofee nadat hij in de finale Kevin Curren versloeg. © Reuters

2. Nummer één positie

Al snel blijkt 'Boem Boem Becker' geen eendagsvlieg. Ook een jaar later is hij op het heilige gras van Wimbledon de beste. Toch moet de Duitser wachten tot 1991 om zich de beste van de wereld te mogen noemen. Nadat Becker dat jaar Ivan Lendl verslaat in de finale van de Australian Open, lost hij Stefan Edberg af als nummer één van de wereld.

3. Olympisch goud 1992

In 1992 is het knulletje dat zeven jaar eerder Wimbledon won uitgegroeid tot één van de grootste sportmannen van Duitsland. Van een individuele olympische gouden plak is het nooit gekomen voor Becker, maar samen met Michael Stitch is hij in Barcelona wel de beste in het dubbelspel.

Volledig scherm Boris Becker en Michael Stitch met hun gouden plak. © imago sportfotodienst

4. Afscheid: Wimbledon 1999

Volledig scherm Becker op Wimbledon in 1999. © REUTERS Veertien jaar na zijn opzienbarende eerste zege neemt Becker afscheid van 'zijn' Wimbledon. Met zes Grand Slam-titels op zak hangt de grondlegger van het 'powertennis' zijn racket aan de wilgen. Wimbledon verdwijnt echter nooit uit zijn hart. Ieder jaar keert de Duitser terug als commentator en tegenwoordig woont hij zelfs in de Londense wijk op een steenworp afstand van het legendarische tennispark.

5. De bezemkastaffaire

Volledig scherm Moeder Angela Ermakova met dochter Anna in 2007. © EPA In de periode na zijn afscheid als professioneel tennisser komt Becker vooral in het nieuws vanwege zijn privéleven. In 2000 blijkt dat Boris tijdens een avondje stappen Russische model Angela Ermakova tegen het lijf is gelopen en met haar een stomende vrijpartij had in de bezemkast van een restaurant.



En dat uitgerekend terwijl zijn vrouw Barbara in het ziekenhuis lag om haar tweede zoon met Boris op de wereld te zetten. Dat slippertje zomaar onder de mat vegen blijkt onmogelijk: Boris heeft Angela zwanger gemaakt. De Duitse pers smult van het voorval. Een vechtscheiding en alimentatiestrijd volgen.

6. Belastingfraude

Volledig scherm Becker tijdens een rechtszaak in 2002. © EPA Met het breed uitgemeten slippertje en de daaropvolgende scheiding van Barbara is de gifbeker niet leeg voor Becker. In 2002 moet de tennislegende terechtstaan voor belastingfraude. De rechtbank van Bavaria pakt Becker hard aan en eist drie jaar en negen maanden gevangenisstraf. De legende hoeft uiteindelijk niet de cel in.



Deze periode was volgens Becker zelf dieptepunt. Terugblikkend schrijft hij: ,,Op de tennisbaan zijn er duidelijke regels. Zo nu en dan wordt een bal 'uit' gegeven die 'in' was, je hebt een netbal die in je voordeel uitpakt, maar eigenlijk is alles heel helder geregeld. In het zogenoemde echte leven daarentegen kun je veel kanten op en de duiding (van je beslissingen) wordt vaak alleen en uitsluitend overgelaten aan de vierde macht in de staat, de media."

7. Hall of Fame

Ondanks de tegenslagen in zijn privéleven is de tenniswereld Becker niet vergeten. In 2003 wordt hij opgenomen in de 'International Tennis Hall of Fame' en ook is hij vanaf dat jaar als commentator voor de BBC actief op Wimbledon.

Volledig scherm Becker met de Duitse zwemster Franziska van Almsick.

8. Succes met Djokovic

In 2013 gaat Becker in een andere hoedanigheid aan de slag in de tenniswereld. Vanaf de Australian Open gaat hij aan de slag als coach van Novak Djokovic. De Serviër staat op dat moment tweede op de wereld ranglijst. De samenwerking duurt tot 2016 en blijkt zeer vruchtbaar. Met Becker in zijn team wint Djokovic twee keer de Australian Open, twee keer Wimbledon, de US Open en maakt hij eindelijke zijn 'career slam' compleet met winst op Roland Garros.

Volledig scherm Djokovic en Becker in 2005. © EPA

9. Failliet verklaard

Volledig scherm 'Bankrupt' Boris Becker © Photo News Dit jaar zijn er weer donkere wolken voor Becker. De Duitser blijkt tot over zijn oren in de schulden te zitten. Een Londense rechter verklaarde de publiekslieveling afgelopen zomer al failliet. In september kwamen er steeds meer bijzonderheden over zijn geldnood aan het licht.



Zo leende Boris miljoenen via de vermogende vader van zijn persoonlijke assistente om te voorkomen dat hij de cel in zou moeten. En bestaat de vrees dat schuldeisers beslag laten leggen op Beckers persoonlijke bezittingen: het eremetaal dat hij won als tennisser. Al die bekers van de 49 kampioenschappen, inclusief zes grand slamfinales en een Olympische medaille dreigen nu op een veiling te komen.

10. ATP Finals

'Boem Boem Becker' laat zich door een beetje tegenwind echter niet kisten. Deze maand was hij nog prominent aanwezig bij de ATP Finals in Londen. Hij voltrok de loting voor het toernooi en reikte de trofee uit aan winnaar Grigor Dimitrov.