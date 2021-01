Boris Becker openhartig over seksschandaal en faillissement: ‘Mijn moeder zei nog: ga nu niet uit’

In de laatste aflevering van zijn podcastserie ‘Boris Becker - The Fifth Sentence’ vertelt de tennislegende vrijuit over de zeven jaar cel die hem boven het hoofd hangt - volgens de Britse tabloids is Becker bankroet - en heeft de Duitser (53) het ook over de beruchte ‘bezemkast-affaire’ met Angela Ermakova.

Becker zegt dat hij het zich nog als de dag van gisteren herinnert. ,,Ik had eerder die dag mijn laatste profwedstrijd op Wimbledon gespeeld. Emotioneel voelde ik me verloren”, vertelt Becker. Zowel zijn vrouw Barbara als zijn moeder Elvira probeerden nog te voorkomen dat hij die avond in 1999 met zijn team op stap zou gaan. Ze zaten samen op het terras. ,,Elvira kent me natuurlijk maar al te goed - toen al 32 jaar - en ze weet hoe ik in elkaar steek. ,,Blijf toch maar gewoon hier, ga niet uit’, zei ze. Ze wist dat als het hek van de dam is, ik soms alle controle verlies. En dat gebeurde die avond.”

Volledig scherm Angela Ermakova met Anna, buitenechtelijke dochter die Boris Becker pas na een lange procedure erkende.

Negen maanden later zag dochter Anna Ermekova, al enkele jaren werkzaam als model, het levenslicht. ,,Die avond heb ik natuurlijk mijn huwelijk verloren. Ik heb een zware prijs voor die vergissing betaald.”

Waar Becker wel trots op kan zijn, is dat de ruzie met zijn ex Barbara inmiddels bijgelegd is. ,,Twintig jaar later zijn we echt een hecht gezin. Dat dit gelukt is, beschouw ik als onze grootste triomf.”

Volledig scherm Becker met zijn ex-vrouw Barbara met wie hij weer een goede verstandhouding heeft. © BELGAIMAGE

In een interview met de Britse journalist Piers Morgan bekende Becker twee jaar geleden al dat de seks helemaal niet plaatsvond in een bezemkast, zoals de Duitse sensatiepers naar buiten bracht. ,,Ik weet niet of een toilet een betere plek is dan een bezemkast, maar het gebeurde eigenlijk op de trap tussen de toiletten.”

In datzelfde interview benadrukt ‘Boem Boem Boris’ hoe blij hij is met Anna: ,,Ik voelde me lang schuldig en schaamde me. Naast mijn huwelijk heeft het me ook mijn privéleven gekost. Maar ik heb een prachtige dochter. Ik wil dat geen seconde missen.”

Becker weerlegt in de podcast ook dat hij in geldnood verkeert. Allesbehalve zelfs. In 2017 verklaarde de Londense handelsrechtbank Becker failliet. Hij was niet in staat om een schuld van 12 miljoen euro aan een private bank af te lossen.,,Ik ben failliet verklaard voor een bedrag van 3,2 miljoen euro plus 3 procent rente”, zegt de drievoudig Wimbledon-winnaar. ,,In die tijd had ik een fortuin in de buurt van dubbele cijfers. Op de dag van mijn faillissement was ik een zeer rijk man.”

Becker zegt al tot vier keer toe het verschuldigde bedrag te hebben terugbetaald en is vol goede moed dat de procedure er binnenkort opzit. ,,Er is al veel foutieve berichtgeving geweest. Het faillissementsrecht in Groot-Brittannië verschilt ook sterk van dat in Duitsland.”

Volledig scherm Becker op 24 september 2020 bij het verlaten van Westminster Magistrates Court in Londen. © Photo News

Becker, die in Groot-Brittannië tot 2031 ‘onder toezicht’ staat nadat bleek dat hij activa van 5 miljoen euro had verzwegen, staat nog een nieuwe rechtszaak te wachten. In september sloeg een rechter van de Westminster Magistrates Court in Londen hem met 28 aanklachten om de oren voor het niet aangeven van een woning in Chelsea, net als onroerend vastgoed in Duitsland. Ook schulden van bijna 700.000 euro, geldsommen van 2 miljoen euro en bankrekeningen met 1,5 miljoen erop, werden niet gemeld. Naar verluidt zou hij ook zijn aandelen en bankrekeningen in België en op Guernsey verzwegen hebben. Terwijl hij nog altijd schuldeisers moest betalen. Becker zou daardoor een celstraf van zeven jaar riskeren.

Zelf ontkent hij alle beschuldigingen. ,,Volgens anderen heb ik fouten gemaakt in mijn faillissementsproces. Dat zullen we rustig ophelderen.” Becker en zijn juridische team zullen medio februari een verklaring afleggen voor de rechtbank. Naar eigen zeggen is hij 28 keer onschuldig. ,,Als beide partijen niet op voorhand tot overeenstemming komen, vindt het proces half september plaats. Dat ga ik naar de rechtbank. Net als op volle zee, ben je daar in Gods handen.”

Becker heeft in totaal vier kinderen. Hij komt tegenwoordig vooral als tennisanalist voor Eurosport aan de bak en probeert het Duitse tennis nieuw leven in te blazen. Hij is ook ambassadeur van een online pokeraccount.

Volledig scherm Becker vorig jaar bij de Hamburg Open. © REUTERS

Volledig scherm Boris met ouders Karl-Heinz en Elvira na zijn eerste Wimbledonzege in 1985. © AP

Volledig scherm © instagram annermakova1