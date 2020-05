‘Boris Johnson grijpt in om Britse GP's te redden’

AZ krijgt bij claim op eerste plek Ajax nul op rekest bij UEFA en KNVB

22:49 AZ heeft via de UEFA een poging gedaan om de eerste plek van Ajax op te eisen. Dat meldt zakenblad Quote. De UEFA heeft AZ doorverwezen naar de KNVB, die de Alkmaarse eis heeft afgeslagen. De KNVB bevestigt aan deze site dat de brief van AZ via de Europese voetbalbond in Zeist is binnengekomen.