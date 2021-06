Bornse beachvolleyballer Boermans met Oranje naar kwaftfinales OKT

Groepswin­naar Zweden schakelt Polen uit en helpt Oranje aan Tsjechië als volgende tegenstan­der

23 juni Polen is uitgeschakeld op het EK. De ploeg van aanvoerder Robert Lewandowski moest winnen om nog zicht te houden op de achtste finales, maar verloor in een snikheet Sint-Petersburg met 3-2 van Zweden. Daardoor treft het Nederlands elftal Tsjechië in de volgende ronde.