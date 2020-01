Bornse Pol overleeft deel 1 van Dakar Rally

Duitsland waarschijn­lijk tegenstan­der Nederland in halve finale OKT volleybal

16:11 De volleybalsters van Duitsland gaan als groepswinnaar naar de halve finales van het olympisch kwalificatietoernooi. Duitsland, dat al zeker was van een plaats bij de laatste vier in Apeldoorn, versloeg Kroatië in drie sets: 25-15, 25-17, 25-23.