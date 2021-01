Bornse schaatsster Beune debuteert op EK allround met vijfde plaats

De 21-jarige Beune klokte zondag een vijfde tijd op de afsluitende vijf kilometer, waar ze 7.06,79 voor nodig had. Eerder op de dag finishte ze nog knap als derde op de 1500 meter. Met haar tijd van 1.55,89 moest ze enkel klassementsleidster De Jong (1.54,83) en de Russische Jevgenija Lalenkova (1.55,49) voor zich dulden. Het leverde Beune na drie afstanden een voorlopige vierde plaats in de algemene rangschikking op. Die wist de voormalig junioren-wereldkampioene niet vast te houden in de 5000 meter.

De Jong prolongeerde in Heerenveen haar Europese allroundtitel. De 25-jarige schaatsster van Jumbo-Visma stelde op de 5000 meter haar tweede eindzege veilig. Ze bleef in de laatste rit tegen haar naaste belager Irene Schouten goed overeind. De Jong reed met 6.57,72 de derde tijd. Dat was ruim voldoende om Schouten, tweede in 6.55,38, in het klassement onder zich te houden. De 28-jarige EK-debutante hield wel de tweede plaats vast in de eindrangschikking.

De Tsjechische oudgediende Martina Sablikova kon door een gebrek aan wedstrijdritme geen hoofdrol vervullen in de strijd om de titel. De vijfvoudig kampioene eindigde in haar zestiende Europese allroundkampioenschap nog wel op het podium. Dankzij een sterke race op de 5000 meter, eerste in 6.53,22, klom ze van de vijfde naar de derde plek in het eindklassement.