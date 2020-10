Bornse schaatsster Beune heeft al de bibbers voor de vijf kilometer

De winst voor Joy Beune op de 3.000 meter was een ticket voor de slotafstand van zondag op het NK afstanden, de vijf kilometer. „En die afstand rijd ik bijna nooit, dus ik ben nu al best wel zenuwachtig.”

De 21-jarige Bornse schaatsster finishte zaterdag als zesde op de 3.000 meter, met een tijd van 4.08,01. „Tot en met 3,5 ronde ging het best goed, maar daarna ging het vlammetje uit. En werd het heel moeizaam”, blikte de Twentse rijdster terug op haar race. Beune was zaterdag in ieder geval meer te spreken over haar optreden dan dat ze vrijdag was. „Toen liep het gewoon niet goed. Een verklaring waarom, die heb ik niet. Dat ga ik met m’n trainer bespreken.”

Pakken wat je kunt pakken

Beune was blij met haar kwalificatie voor de 5.000 meter, die zondagmiddag op het programma staat. Het wordt een pittige opgave, weet ze al op voorhand. „Een vijf kilometer heb ik nog maar twee keer gereden, tijdens de afgelopen twee NK’s allround. Ik zie d’r niet tegenop, maar ben al wel zenuwachtig. Vanavond moeten we het maar over de tactiek en de aanpak van de race hebben. Ik ben blij dat ik me geplaatst heb op de vijf kilometer, in deze onzekere periode moet je gewoon pakken wat je kunt pakken.”

Entertainen

Ondanks dat haar prestaties nog niet om over naar huis zijn te schrijven, geniet Beune wel van het eerste schaatskampioenschap van dit seizoen. „Vreemd is het wel, om in een lege hal te rijden. Tijdens de start word je naam opgeroepen, maar daarna is het geval stil. Dat er via de livestream wel veel kijkers thuis zijn, is leuk, maar daar ben ik tijdens mijn wedstrijden niet mee bezig. Ik vind het wel fijn dat wij met dit kampioenschap de mensen thuis nog wat kunnen entertainen, hopelijk hebben ze daar plezier van.”