Bornse Tenniglo trapt wielerjaar af met Omloop Het Nieuwsblad

Nijverdal­se wereldkam­pi­oen Hoogland: ‘Na het WK ga ik heel erg genieten’

10:19 De winnende sprint woensdagavond op het WK in Berlijn was niet alleen goed voor goud en een nieuw wereldrecord voor Jeffrey Hoogland. De Nijverdalse baanwielrenner heeft zich met die prestatie ook officieel geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio.