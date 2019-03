Bornse waterpoloster Nijhuis naar finale Europa Cup

De waterpolosters moeten in Turijn op het podium komen om zich te plaatsen voor de Super Final van de World League, die van 4 tot en met 7 juni in Boedapest wordt gespeeld. In de Hongaarse hoofdstad is voor de winnaar van de World League het eerste ticket voor Tokio te verdienen. De tweede kans is al een kleine twee maanden later, want goud op het WK in Gwangju (Zuid-Korea) is eveneens goed voor deelname aan de Olympische Spelen. Mocht de wereldkampioen ook de winnaar van de Word League zijn, dan gaat ook de nummer twee van het WK naar Tokio.