Borussia Dortmund stelt oude bekende aan als nieuwe hoofdtrainer, RKC strikt KKD-pareltje

LIVE | Ellen van Dijk gaat als een raket en wil naam verbinden aan histori­sche lijst werelduur­re­cord

Ellen van Dijk gaat vanaf 17.00 uur op jacht naar het werelduurrecord. In het Zwitserse Grenchen gaat de in Harmelen geboren wielrenster een poging doen het record van de Britse Joscelin Lowden te verbreken en in de voetsporen te treden van onder anderen Keetie van Oosten-Hage en Leontien van Moorsel. Van Dijk richt zich allereerst op de afstand van 48,405 kilometer die Lowden vorig jaar op dezelfde baan reed. Gaat het haar lukken? Volg het in ons liveblog.

17:25