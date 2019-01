Bos pakt overwinning keirin in Hong Kong

de bankzitter Sorry Frenkie

10:05 ENSCHEDE - Ik heb niet de illusie en zeker niet de arrogantie dat ik denk dat een jongeman die 86 miljoen waard is dit stukje leest. Wat ik wel weet is, dat zijn trainer elke dag trouw deze krant uit zijn regio spelt. Misschien dat er dus nog een flard of zoiets bij het slachtoffer van mijn ongenuanceerdheid terechtkomt. Frenkie sorry.