Bos woont al jaren in Monaco, maar een F1-wagen zag hij nog nooit

Onze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten

Gespot gisteren, in de straten van Menton, twee dorpjes voorbij Monaco richting Italië. Een voormalig Sportman van het Jaar, net als Max Verstappen. Liefst vijf keer ‘s werelds beste, maar dan op twee wielen. Theo Bos. Al jaren woonachtig in dezelfde wijk in Monaco als Verstappen. ,,Maar een Formule 1-auto heb ik nog nooit in het écht gezien’‘, zo deed Bos een ontboezeming in Menton, waar hij zijn racefiets even parkeerde om bij te kletsen. Zijn training zat er toch al bijna op. En die laatste kilometers naar huis zijn deze week toch een ramp. Alles opgebroken, omleidingen, wegen dicht. Dat werk.

De Formule 1 zag hij dus nog nooit in actie in de straten van zijn eigen woonplaats. En ook dit jaar gaat het er weer niet van komen. Vandaag vloog Bos naar Japan, waar hij komende week weer in actie komt als baanwielrenner, op de daar razend populaire keirin.

Volledig scherm © Cor Vos

De koningsklasse van de autosport heeft best wel zijn interesse. De aerodynamica, de techniek, de tests in de windtunnels. Bos ziet vele raakvlakken met zijn sport. Maar in die paar jaar als inwoner van belastingparadijs Monaco is het hem vanwege zijn drukke schema dus nog nooit gelukt om op de tribune te zitten in Saint Dévote, Rascasse of langs het zwembad. En dat vindt hij toch wel jammer, in tegenstelling tot menig stadsgenoot.

,,Monaco stroomt dit weekend helemaal leeg’‘, vertelde Bos. ,,Veel mensen gaan juist weg. Te veel overlast.‘’