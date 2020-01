'Boschker kan meer gif brengen in de selectie van FC Twente’

De winterstop zit erop, dus de grote vraag is: hoe komen FC Twente en Heracles uit de ‘rust’ en welke spelers komen en gaan? Op het moment van de opname is Ajax-aanvaller Noa Lang een veelgenoemde naam bij FC Twente, maar de beoogde versterking van de Tukkers is ook in beeld bij Heerenveen. “Ik ga een enorm cliché gebruiken...”, zegt Leon. “...maar het kan met deze jongen alle kanten op. Hij kan goed voetballen, maar het is ook een beetje een ongeleid projectiel. Ik vraag me af of de technische staf van Twente dat aankan.”