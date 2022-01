Bosker pakt leiding NK allround door sterke 5000 meter, Conijn aan kop bij de vrouwen

Enkele grote namen ontbreken dit weekend bij het NK allround voor mannen. Onder anderen Sven Kramer, Patrick Roest en Jorrit Bergsma laten het toernooi aan zich voorbijgaan met het oog op de Winterspelen, die over twee weken beginnen.



De 25-jarige Bosker, die in 2018 al eens nationaal kampioen allround werd, won de 5000 meter in 6.16,50. Hij was daarmee bijna een seconde sneller dan Beau Snellink, die de derde plek bezet in het algemeen klassement. Zijn achterstand op de 1500 meter, waarmee het toernooi morgen hervat wordt, is 2,02 seconden.