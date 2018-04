Bosman hoopt op etappezege in de Ardennen: 'Teken dat ik op mijn plek zit'

ROUVROY - Wielerploeg VolkerWessels-Merckx bivakkeert momenteel in de Ardennen voor de vijfdaagse wielerkoers Arden Challenge. Het begin, met een tweede plaats tijdens de eerste etappe voor Gert-Jan Bosman, is veelbelovend. De ploeg gaat voor meer.

Afgelopen zondag schreef hij nog de Hel van Groesbeek op zijn naam en woensdag was er wederom succes voor Gert-Jan Bosman. Een knappe tweede plaats tijdens de eerste etappe van de Arden Challenge. De MTB-tour was voor de Nijverdaller dan ook een voorproefje. „Maar wel een hele nuttige. De omstandigheden daar zijn te vergelijken met hier. Een goede voorbereiding dus", vertelt hij.

Net te kort

Hij scheelde niet veel of Bosman had woensdag wederom een zege in de wacht gesleept. De finish in Rachamps kwam echter net te vroeg. „We reden met tien renners weg bij het peloton en liepen uit naar twee minuten. Vervolgens kwamen ze terug tot een minuut, maar wij reden voor de overwinning. Het is een bevestiging dat ik goed bezig ben en dat de benen goed zijn. De sprint was ook goed, maar de voorsprong van Gerben Peersman was net voldoende."

Naast Bosman wisten ook Per Wiggers en Jelle Bootsveld de eindstreep te halen. Voor Koen Paalman viel de eerste etappe enigszins tegen. De Nijverdaller kwam mede door een aantal valpartijen achteraan in het peloton terecht en werd vervolgens door de leiding uit de koers gehaald. Paalman beseft dat het belang van de ploeg voorop staat. „Als ik voor Gert-Jan kan rijden, ga ik dat zeker doen. Maar afhankelijk van het koersverloop hoop ik zelf ook nog te kunnen aanvallen. Ik kan een mooie daguitslag neerzetten in de komende dagen."

Beloning

Datzelfde hoopt Bosman te bewerkstelligen. Hij eindigde in het verleden al meerdere keren als tweede in een etappe tijdens een meerdaagse koers en hoopt mede daarom in de Ardennen een etappezege in de wacht te slepen. „Dan zijn we als team van de nul af en het geeft vertrouwen naar de ploeg. Ook voor mij zou dat een teken zijn dat ik op mijn plek zit hier. Ik voel me goed en wil dat graag belonen. Bij een etappezege zou voor mij de koers meer dan geslaagd zijn."