Bosz: De eerste 20 minuten waren niet goed

Bosz sprak na afloop over een onrustige beginfase. ,,De eerste 20 minuten waren niet goed. Daar hebben we het laten liggen. We gaven de doelpunten te makkelijk weg.” Nicolò Barella en Romelu Lukaku scoorden in de 15de en 21ste minuut voor de Italianen.

Kai Havertz, het grote Duitse talent, bracht vervolgens al snel de spanning terug. Verder kwam Leverkusen echter niet. Bosz: ,,Ook al kregen we niet veel kansen, ik had in de tweede helft nog wel hoop. Ik denk dat we desondanks veel uit deze wedstrijden halen, net als de verloren bekerfinale tegen Bayern München. Als we dit soort wedstrijden in de toekomst willen winnen, zullen we een volgende stap moeten zetten. Het is nu eerst zaak onze hoofden leeg te maken en dan rustig vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen.”