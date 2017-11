Bosz en Dortmund bijna klaar in de Champions League

Op Cyprus kwam Borussia Dortmund ook al niet verder dan 1-1, maar ook in het eigen Signal Iduna Park wist de formatie van Peter Bosz niet te winnen van APOEL Nicosia, waar doelman Boy Waterman ontbrak. De Nederlandse doelman viel in de het duel tussen beide ploegen in Nicosia uit.

Via Raphael Guerreiro kwam Borussia nog wel na een half uur op 1-0, maar door een treffer van Mickael Pote werd de eindstand bepaald op 1-1. Zowel Dortmund als APOEL blijft zodoende steken op twee punten in groep H en dus gaan die ploegen vermoedelijk bepalen wie er na de winter door mag in de Europa League. Door de 3-1 winst van Tottenham Hotspur op Real Madrid staan The Spurs eerste in de groep met tien punten. Real Madrid staat op zeven punten.