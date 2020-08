Bosz ontloopt vragen over Havertz: ‘Speelt komend seizoen bij Heracles’

Nu naar Turkije België zit niet op Luc Nilis te wachten: ‘Beneden alle peil’

7:46 Luc Nilis vertrekt opnieuw naar Turkije. De 53-jarige sterspeler van weleer wordt assistent-coach bij Ankaragücü, dat uitkomt in de Süper Lig. Vorig seizoen was Nilis werkzaam bij VVV, maar daar kon zijn contract niet worden verlengd. In 2018 nam hij met een kampioenschap afscheid als spitsentrainer van PSV.