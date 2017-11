Bosz: We zullen samen uit deze mindere fase komen

,,Deze wedstrijd hadden we gewoon moeten winnen. We verzuimden echter 2-0 te maken.'' Bosz, die na de nederlaag afgelopen zaterdag bij Hannover 96 (4-2) zijn basisteam op vijf plaatsen wijzigde, speelt zaterdag thuis tegen koploper Bayern München. ,,Misschien komt dat duel voor ons wel op een goed moment'', zei hij. ,,De verwachtingen zijn nu niet zo hoog meer. We zitten samen in deze mindere fase en zullen er ook weer samen uit komen. Ik moet vooral het vertrouwen bij mijn spelers terugbrengen.''



Aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang staat al vier duels op rij 'droog'. Bosz nam hem in bescherming. ,,Een spits die een paar weken niet scoort, gaat nadenken. Hij mist gewoon wat geluk. Dat komt echter wel weer terug.''