Bosz ziet voordeeltje in ritmegebrek Krasnodar voor EL-duel

,,Het wordt moeilijk’', aldus Bosz. ,,Een klein voordeel voor ons is dat het in Rusland momenteel winterstop is en onze tegenstander weinig ritme heeft. Maar het blijft een goede ploeg met veel sterke voetballers. Het zal er om gaan spannen. Ik verwacht twee mooie wedstrijden.’’



Sinds Bosz in de winterstop de leiding kreeg bij Leverkusen boekt hij overwegend positieve resultaten in de Bundesliga. Zo was er afgelopen weekeinde een 5-1 overwinning bij Mainz. Een week eerder had Leverkusen kampioen Bayern München verslagen.