Botbreuken voor Teunissen na val in Polen

In de etappe, gewonnen door de Pool Michal Kwiatkowski, kwam Teunissen tijdens de laatste afdaling ten val. Met een snelheid van 80 kilometer per uur botste hij op een ploegwagen. Naast de breuken heeft Teunissen ook schaafwonden en enkele gekneusde ribben overgehouden aan het ongeluk.



De Nederlandse sprinter liet zich in de eerste drie etappes in Polen voorin zien. Hij eindigde steeds in de top tien.