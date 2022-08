Botic van de Zandschulp bereikt kwartfinales en is de te kloppen man in Winston-Salem

De Veenendaler neemt het in de kwartfinales op tegen Benjamin Bonzi. De Fransman, nummer 50 van de wereld, won in twee sets van de Braziliaan Thiago Monteiro (7-5 6-2). Van de Zandschulp is in Winston-Salem als tweede geplaatst. Enkele dagen voor de start van de US Open lijkt de Nederlander op het voorbereidingstoernooi in Winston-Salem een mooie kans te krijgen om zijn eerste ATP-titel binnen te halen.