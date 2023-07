Botic van de Zandschulp en Jean-Julien Rojer uitgeschakeld in dubbel op Wimbledon

Botic van de Zandschulp als laatste Nederlan­der op Wimbledon uitgescha­keld: ‘Heb topvorm niet ineens terug’

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de derde ronde op Wimbledon te bereiken. De 27-jarige Nederlander, die gisteren na een slijtageslag de tweede ronde bereikte, verloor na 2 uur en 49 minuten in vier sets van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 1-6, 6-2, 4-6, 3-6. Daarmee zijn alle Nederlanders in het enkelspel op Wimbledon uitgeschakeld.