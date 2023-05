Botic van de Zandschulp en Robin Haase naar halve finale in Rome, Demi Schuurs ook verder

Bondscoach Koeman woensdag in Twente om oude belofte in te lossen

Bondscoach Ronald Koeman is woensdag de hele middag in Twente om een oude belofte in te lossen. De eindbaas van het Nederlands elftal komt voetbaltraining geven aan pupillen in Enter en Enschede, die daarmee hun droom zien uitkomen. „Vrijwilligers vinden was nog nooit zo makkelijk.”