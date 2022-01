Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor stijgen op wereldranglijst

Kjeld Nuis verslaat titelverde­di­ger Thomas Krol op 1500 meter en tankt vertrouwen voor Spelen

Kjeld Nuis heeft bij de EK afstanden in Heerenveen goud gepakt op de 1500 meter. Hij was met een tijd van 1.43,60 drie tienden sneller dan titelverdediger Thomas Krol, die genoegen moest nemen met zilver. Nuis tankte daarmee vertrouwen voor de Olympische Spelen van volgende maand, waarbij de 1500 meter zijn enige afstand is.

