Botic van de Zandschulp kan goede tennisweek niet bekronen met finaleplek op Queen's

Met een overwinning kon Van de Zandschulp in de voetsporen treden van Tom Okker, de enige Nederlander die ooit de finale van het prestigieuze grastoernooi in Londen wist te halen. Maar Van de Zandschulp, die op weg naar de halve finale afrekende met qualifier Paul Jubb, Grigor Dimitrov en Alejandro Davidovich Fokina, had geen antwoord op de harde service van Berrettini. De Italiaan harkte de ene na de andere servicegame op love binnen, totdat hij voor de set mocht serveren. Juist op dat moment knokte Van de Zandschulp zich terug en kreeg de Nederlander een game later de kans om de stand gelijk te trekken. Dat lukte niet; Berrettini sloeg op breakpunt toe en pakte de eerste set.



In de tweede set ging het in de eerste games opnieuw gelijk op, maar bij een 2-3 stand leek de wedstrijd de kant van Berrettini op te vallen. Twee van de drie breakpunten wist Van de Zandschulp nog werk te werken, maar toen onderbrak de umpire de wedstrijd vanwege regenval. Op breakpunt tegen moesten Van de Zandschulp en Berrettini naar de kant. ,,Toen we aan de game begonnen was het al aan het druppelen, kon je de wedstrijd toen niet stilleggen?” zei de 26-jarige speler tegen de umpire. Na oponthoud van bijna een half uur stond Van de Zandschulp voor de zware taak om direct een breakpunt weg te serveren, maar dat lukte niet. Vervolgens gaf de Italiaan de partij niet meer uit handen en krijgt hij morgen tegen Marin Cilic of Filip Krajinovic de kans om zijn titel te verdedigen.