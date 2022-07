Botic van de Zandschulp maandagavond op Centre Court tegen Rafael Nadal

Van Rijthoven moest geduld hebben

Tim van Rijthoven moest flink wat geduld hebben voor hij het in de vierde ronde van Wimbledon mocht gaan opnemen tegen de regerend kampioen Novak Djokovic. Volg die partij hier in ons liveblog.

Het duel tussen de nummer 104 van de wereld en de 20-voudig grandslamkampioen wordt gespeeld op het Centre Court, maar daar waren Jannik Sinner en Carlos Alcaraz eerst nog lang bezig. Sinner wordt de volgende tegenstander van Djokovic of Van Rijthoven.



Sinner won de eerste twee sets verrassend overtuigend (6-1, 6-4), maar Carlos Alcaraz herpakte zich in de derde set. Hij won na 75 minuten uiteindelijk in de tiebreak met 10-8. In de vierde set bleek Sinner toch te sterk voor de Spaanse tiener, die na iets meer dan een uur met 6-3 ten onder ging. De partij duurde uiteindelijk 3 uur en 38 minuten, dus Djokovic en Van Rijthoven moesten flink hun geduld bewaren in de waiting room op Centre Court.