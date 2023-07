Botic van de Zandschulp mist door nieuwe blessure weer toernooi, kwalificatiesucces voor Jesper de Jong

Botic van de Zandschulp heeft zich afgemeld voor het ATP-toernooi van Hamburg, dat maandag begint. De nummer 45 van de wereld heeft last van een enkelblessure. De 27-jarige Van de Zandschulp zou het in de eerste ronde opnemen tegen Juan Pablo Varillas uit Peru.

Van de Zandschulp, de nummer 45 van de wereld, heeft het hele jaar al last van blessures. Begin dit jaar ondervond hij hinder van een spierblessure in zijn bovenbeen en dit voorjaar liep hij in München een voetblessure op.

Van de Zandschulp zou in Hamburg zijn eerste wedstrijd spelen sinds Wimbledon. Daar verloor hij in de tweede ronde van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.



Tallon Griekspoor komt komende week niet in actie. Hij begint over ruim een week in Washington al aan het Amerikaanse hardcourtseizoen.

De Jong naar hoofdtoernooi

Jesper de Jong heeft zich geplaatst voor het ATP-toernooi in het Kroatische Umag. De 23-jarige Nederlander, 176ste op de wereldranglijst, was in de tweede en laatste kwalificatieronde te sterk voor de Chileen Tomás Barrios Vera, de nummer 125 van de wereld: 6-2 6-4.



De Jong nam een dag eerder de eerste horde in Umag door de Italiaan Raul Brancaccio, 144ste op de wereldranglijst, in drie sets te verslaan: 4-6 6-2 6-3.



Roeblev verslaat Ruud

Andrej Roeblev heeft het tennistoernooi van Bastad op zijn naam geschreven. De Rus rekende in de finale in twee sets af met Casper Ruud uit Noorwegen: 7-6 (3) 6-0. Roeblev vierde zijn veertiende toernooizege. Hij won eerder dit jaar het toernooi van Monte Carlo.



De Rus stond voor het eerst in de finale in Bastad. Ruud schreef het graveltoernooi in de Zweedse stad twee jaar geleden op zijn naam. Ruud blijft voorlopig steken op tien toernooizeges. Hij won slechts eenmaal een toernooi dat niet op gravel werd afgewerkt.



Eerste ATP-titel Cachin

De Argentijn Pedro Cachin heeft voor het eerst een toernooi op het hoogste niveau op zijn naam geschreven. De nummer 90 van de wereld won de finale van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad. Op het gravel was hij te sterk voor de Spanjaard Albert Ramos-Viñolas, die elf plaatsen hoger op de wereldranglijst staat. De setstanden waren 3-6 6-0 7-5.



Cachin (28) hield daarmee Ramos-Viñolas van zijn vijfde titel op de ATP Tour af. De Spanjaard was eerder onder meer in 2019 de beste geweest in Gstaad. Cachin had in de tweede ronde de als eerste geplaatste Spanjaard Roberto Bautista Agut uitgeschakeld.



Matwé Middelkoop ging onderuit in de finale van het mannendubbelspel in Gstaad. Samen met de Braziliaan Marcelo Demoliner was de Nederlander niet opgewassen tegen het Zwitserse duo Dominic Stricker/Stan Wawrinka: 6-7 (8) 2-6.

