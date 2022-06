Botic van de Zandschulp naar halve finale Queen's, waar clash met Matteo Berrettini wacht

met videoBotic van de Zandschulp heeft uitstekende zaken gedaan op het toernooi van Queen's, in West-Kensington in Londen. De 26-jarige tennisser uit Wageningen was over twee sets te sterk voor de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-2, 6-4. Daarmee bereikt hij de halve finale van het toernooi, die hij zal spelen tegen Matteo Berrettini.

Van de Zandschulp bereikt voor het eerst in zijn loopbaan de halve finale van een grastoernooi. „Het waren moeilijke omstandigheden vandaag. Het was winderig en warm, maar ik heb me vooral gefocust op mijn eigen spel”, zei hij achteraf. „Twee jaar geleden keek ik naar dit toernooi en hoopte ik dat ik er zelf een keer aan mee zou kunnen doen. Ik ben ontzettend blij dat ik hier ben en dat het zo goed gaat.”

Van de Zandschulp wekte in de eerste wedstrijd van het ATP 500-toernooi verbazing door uit zijn plaat te gaan bij een 1-1 stand in sets tegen Paul Jubb. Daarbij schreeuwde hij dat hij geen zin meer had in tennis, maar uiteindelijk won hij de partij wel. De ronde daarop won hij vrij eenvoudig van de hoger geplaatste Grigor Dimitrov.

De wedstrijd van Van de Zandschulp was de eerste kwartfinale van het toernooi. Berrettini (10) is de hoogst geplaatste overgebleven speler op de wereldranglijst, gevolgd door Cilic (17) en Van de Zandschulp (29). De 26-jarige en 1,96 meter lange tennisser uit Rome won in zijn kwartfinale met 6-4, 6-2 van Tommy Paul uit de Verenigde Staten.

Van de Zandschulp haalde een maand geleden nog de finale op het graveltoernooi in München, maar gaf daarin uiteindelijk op vanwege ademhalingsproblemen. Het grastoernooi in Londen is een voorbereidingstoernooi op Wimbledon, dat eind deze maand begint. Van de Zandschulp strandde vorige week nog in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen. Hij verloor toen in drie sets van de Fin Emil Ruusuvuori.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © Action Images via Reuters