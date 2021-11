Botic van de Zandschulp naar kwartfinales in Stockholm

Botic van de Zandschulp is op het ATP-toernooi van Stockholm doorgedrongen tot de kwartfinales. De beste Nederlandse tennisser van dit moment, de mondiale nummer 61, was de Hongaar Marton Fucsovics in drie sets de baas: 7-6 (3) 3-6 7-5.

Na bijna drie uur benutte Van de Zandschulp zijn tweede wedstrijdpunt op de service van Fucsovics, de nummer 40 van de wereld die als zevende geplaatst was. Fucsovics was begin dit jaar nog finalist op het ABN AMRO World Tennis Tournament.

De 26-jarige Van de Zandschulp won in de spannende driesetter twee punten meer: 118 om 116. Beide spelers plaatsten twee servicebreaks en de Nederlander was de enige die dat lukte in de beslissende set.

Bij de laatste acht neemt de Nederlander het op tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime of Filip Krajinovic uit Servië.

Voor Van de Zandschulp is het zijn laatste toernooi van het seizoen. Hij kende in 2021 zijn doorbraak, vooral dankzij zijn kwartfinaleplaats op de US Open. Eind vorige maand haalde Van de Zandschulp de halve finales in Sint-Petersburg.

Tallon Griekspoor, de nummer 2 van Nederland, besluit zijn seizoen deze week op een challengertoernooi in Bratislava. Hij begon het indoortoernooi in Slowakije met een zege op de in eigen land spelende Lukas Pokorny, toegelaten met een wildcard: 7-6 (4) 6-1. Griekspoor heeft al 22 duels op rij gewonnen; 21 wedstrijden op challengerniveau en 1 in de Daviscup.

