Botic van de Zandschulp naar tweede ronde US Open, duel met sterke Noor wacht

Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van de US Open. De nummer 117 van de wereld was in de openingsronde de Spanjaard Carlos Taberner na een moeizame start met 2-6, 3-6, 6-4, 7-5, 6-3 de baas. De partij duurde 3 uur en 34 minuten.

De 25-jarige Van de Zandschulp had vorige week drie kwalificatiewedstrijden gewonnen en debuteerde in het hoofdtoernooi van de US Open. Hij maakte dit jaar ook al zijn debuut op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. De één jaar jongere Taberner, de mondiale nummer 105, stond pas voor de derde keer in het hoofdtoernooi van een grand slam. Hij verloor twee keer in de openingsronde van Roland Garros.

Van de Zandschulp was in de eerste twee sets duidelijk de mindere van Taberner. In de gelijkopgaande derde set kon hij op 5-4 de opslag van de Spanjaard winnen en een beetje terugkomen. In de openingsgame van de vierde set had Van de Zandschulp de grootste moeite om zijn eigen opslag te houden. Later in de set pakte Taberner alsnog de break en op 5-4 kon hij serveren voor de wedstrijd. De Nederlander brak echter terug en greep met 7-5 de set.

In de laatste set verloor Van de Zandschulp twee keer zijn eigen opslagbeurt, maar hij herstelde zich knap. Hij brak de Spanjaard meteen terug en op 4-3 maakte hij de beslissende break. Op eigen service maakte hij het vervolgens af.

Woensdag neemt Van de Zandschulp het in de tweede ronde op tegen de Noor Casper Ruud, die als achtste geplaatst is. Dinsdag komt in het mannentoernooi ook Tallon Griekspoor nog in actie. Hij neemt het op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff.