Botic van de Zandschulp neemt soepel eerste horde in Tel Aviv, ook Arantxa Rus wint, exit Tim van Rijthoven in Sofia

Met videoBotic van de Zandschulp is het indoortoernooi van Tel Aviv (hardcourt) uitstekend begonnen. De als vijfde geplaatste Nederlander klopte de Portugees João Sousa in twee sets: 6-2, 6-3. Novak Djokovic is in de Israëlische hoofdstad als eerste geplaatst.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp, de huidige nummer 35 van de wereld, hij het op tegen Broady, de nummer 174 van de mondiale tennisranglijst. Broady was in de eerste ronde in twee sets te sterk voor Hamad Medjedovic uit Servië (7-5 6-3).



Tallon Griekspoor staat in Tel Aviv ook op de deelnemerslijst van het ATP-toernooi. Hij neemt het later vandaag in de eerste ronde op tegen de Canadees Vasek Pospisil.

Arantxa Rus

Arantxa Rus heeft zich bij het WTA-toernooi in het Italiaanse Parma geplaatst voor de tweede ronde. De nummer 114 van de wereld deed dat door de Hongaarse Panna Udvardy te verslaan. Rus was in twee sets te sterk voor Udvardy, de mondiale nummer 83. Het werd 7-5 6-3.

De 31-jarige Zuid-Hollandse behaalde vorige week de kwartfinales van het WTA-toernooi in Boedapest. Daarin werd ze in drie sets uitgeschakeld door de Duitse Tamara Korpatsch (6-3 3-6 6-0).

Tim van Rijthoven

Tim van Rijthoven redde het niet in Bulgarije. Hij verloor in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Sofia van de Deen Holger Vitus Nodskov Rune: 6-7 (2), 6-7 (6).

De nummer 109 van de wereld was zeker niet de mindere van de nummer 31 van de wereld. Van Rijthoven kreeg zelfs eens setpoint in de tweede set, maar kon het net niet bolwerken. ,,Ik ben blij met mijn eerste wedstrijd hier in Sofia. Tim maakte het niet makkelijk voor me vandaag, dus ik ben blij dat ik me uiteindelijk heb weten te plaatsen voor de tweede ronde”, zei Rune na de partij.